Şemdinli Kaymakamı Akpınar, kilise kalıntısını inceledi
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Çubuklu köyündeki kilise kalıntısını inceledi.
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Çubuklu köyündeki kilise kalıntısını inceledi.
Kaymakam Akpınar'ın köy ziyaretleri sürüyor.
Çubuklu köyüne gelen Akpınar, buradaki kilise kalıntısında incelemelerde bulundu.
Akpınar, bölgenin kültürel mirasını yansıtan yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.
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