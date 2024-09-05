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        Şemdinli'de yükümlüler, öğrencilerin saçlarını tıraş etti

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yükümlüler, öğrencilerin saçlarını tıraş etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:26 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:33
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        Şemdinli'de yükümlüler, öğrencilerin saçlarını tıraş etti
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yükümlüler, öğrencilerin saçlarını tıraş etti.

        Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında denetimli serbestlik bünyesindeki yükümlüler, usta öğreticilerin desteğiyle Günyazı Köyü İlkokulunda 45 öğrencinin saçını tıraş etti.

        Denetimli Serbestlik İlçe Müdürü Ceyda Yanıkoğlu Çırak, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Çırak, "Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri bize destek verdi. Yükümlülerimiz kuaförlük kursunda eğitim alarak buradaki çocuklarımızın saç tıraşını yaptı. Çocuklarımıza kırtasiye malzemeleri hediye ettik." dedi.

        Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürütülen çalışmanın önem taşıdığını belirtti.

        Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileten Altıntaş, "Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı olarak sosyal sorumluluk projelerinin arkasında olacağız. Daha önce terör olaylarıyla gündemde kalan bir yerde öğrencilerimizin refah ve daha mutlu bir şekilde öğrenim görmeleri için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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