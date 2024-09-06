Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Belediyesi ekipleri okullarda ilaçlama çalışması yaptı

        Hakkari Belediyesi ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul pansiyonları ve yemekhanelerine yönelik ilaçlama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Belediyesi ekipleri okullarda ilaçlama çalışması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Belediyesi ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul pansiyonları ve yemekhanelerine yönelik ilaçlama çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve görevliler tarafından aktif olarak kullanılan alanlarda haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yapıldı.

        Bu kapsamda okullara giden ekipler, pansiyon odaları, derslikler, mutfak, yemekhane, merdiven boşlukları, okul binası, konferans salonu, derslikler, atölye ve laboratuvarlarda çalışma yürüttü.

        Ekipler, yaptıkları ilaçlamayla öğrencilere sağlıklı bir ortam oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        'Bir plan hazırladım'
        'Bir plan hazırladım'
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da berivanlar yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıd...
        Yüksekova'da berivanlar yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıd...
        Çukurcalı çiftçiler tarlalarındaki mahsulü korumak için 4 aydır domuz nöbet...
        Çukurcalı çiftçiler tarlalarındaki mahsulü korumak için 4 aydır domuz nöbet...
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, Ankara'daki temaslarını değerlendirdi
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, Ankara'daki temaslarını değerlendirdi
        Şemdinli'de yükümlüler, öğrencilerin saçlarını tıraş etti
        Şemdinli'de yükümlüler, öğrencilerin saçlarını tıraş etti
        Şemdinli'de kuaförlük kursu alan hükümlülerden öğrencilere saç tıraşı
        Şemdinli'de kuaförlük kursu alan hükümlülerden öğrencilere saç tıraşı
        3 ayaklı oğlak, 7 aylık oldu
        3 ayaklı oğlak, 7 aylık oldu