Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da berivanlar yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, yaylada sağdıkları hayvanların sütünden yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da berivanlar yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, yaylada sağdıkları hayvanların sütünden yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı ve Yeşildere köyünde yaşayan kadınlar, günün erken saatlerinde ev işlerini yaparak yaylaya gidiyor.

        24 haneye ait 1200 koyunun bulunduğu yaylaya araçla ulaşan kadınlar, eşlerinin de yardımıyla keçi ve koyunları sağıyor.

        Daha sonra bidonlara doldurdukları sütü köye götürerek peynir, tereyağı, yoğurt yapan kadınlar, bu ürünleri satarak gelire dönüştürüyor.

        Kadınlardan Kezban Özcanan, AA muhabirine, sabah ev işlerini bitirdikten sonra yaylanın yolunu tuttuklarını söyledi.

        Kamışlı ve Yeşildere köylerinden yaylaya geldiklerini belirten Özcanan, "24 haneye ait koyunlar var burada. Her haneden bir kişi süt sağımını yapıyor. Elde ettiğimiz sütten peynir, yoğurt, tereyağı yapıyoruz. Bir kısmını da kış için ayırıyoruz. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Şartlarımız zor. Su sıkıntımız var burada, yetkililerden bu konuda bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu şekilde çalışarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

        Şükriye Eniş de "Zorlu bir hayatımız var. Her gün buraya gelip koyunlarımızı sağıyoruz. Sütün bir kısmını ihtiyaçlarımız için ayırıyoruz, diğer kısmını satıyoruz. Geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Ukraynalı doktor, Hakkari'ye gelin geldi
        Ukraynalı doktor, Hakkari'ye gelin geldi
        Hakkari'de "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı
        Hakkari'de "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı
        Çukurcalı çiftçiler tarlalarındaki mahsulü korumak için 4 aydır domuz nöbet...
        Çukurcalı çiftçiler tarlalarındaki mahsulü korumak için 4 aydır domuz nöbet...
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, Ankara'daki temaslarını değerlendirdi
        AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, Ankara'daki temaslarını değerlendirdi
        Hakkari Belediyesi ekipleri okullarda ilaçlama çalışması yaptı
        Hakkari Belediyesi ekipleri okullarda ilaçlama çalışması yaptı