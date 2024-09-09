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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:44
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Van'da 1631 okulda 290 bin 533 öğrenci ve 18 bin 533 öğretmen dersbaşı yaptı.

        Edremit ilçesindeki Vangölü Anaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Halk oyunları gösterisinin ardından öğrencilerle ilk ders zilini çalan Van Valisi Ozan Balcı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        En çok önem verdikleri konuların başında eğitimin geldiğini belirten Balcı, şöyle konuştu:

        "Nesiller gelip geçiyor. Önemli olan gelecek nesiller için neler yaptığımızdır. Gelecek nesillerin ve ailelerinin hayallerini gerçekleştirmek için çok şey yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız sadece sizin biricik yavrularınız ya da evlatlarınız değil Türkiye'mizin de kıymetleri, en değerli varlıklarıdır. Eğitim bizim için bir numaralı konumuz. Devletin bütün imkanlarını eğitim için kullanmaya gayret gösteriyoruz."

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ise "Bugün, ilk dersimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından belirlenen 'Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması' konusunu öğrencilerimize anlatacağız." dedi.

        - Hakkari

        Kentteki 468 eğitim kurumunda 65 bin 827 öğrenci ve 4 bin 598 öğretmen derse başladı.

        Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya'nın katılımıyla düzenlenen törende, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yılmaz, öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Törenin ardından öğrenciler sınıflarına alındı.

        - Muş

        Muş'ta da 716 okulda 109 bin 163 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

        Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

        Kentte eğitimdeki kalitenin üst seviyelere çıktığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Muş'ta Türkiye birincileri ve uzayda deneyi yapılan projelere imza atan gençleri yetiştiriyoruz. Her yıl Türkiye'nin saygın üniversitelerine gönderdiğimiz öğrencilerimizin sayısında ciddi bir artış oluyor. Bu anlamda biz de her fırsatta çocuklarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Geleceğin güçlü Türkiye'sine katkı sunmak için mutlaka çocuklarımızın iyi bir eğitimden geçmesini ve kendilerine eğitimi öncelikli hedef olarak koymalarını istiyoruz. Eğitim öğretim sezonuna güçlü bir şekilde giriyoruz."

        Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, öğrenciler şiir okudu, gösteriler sahneledi.

        Vali Çakır'ın temsili olarak ilk ders zilini çalmasıyla öğrenciler sınıflarına alındı.

        Programa, Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı, Prof. Dr. Vahit Özmen ve eşi Nevin Özmen, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis'te de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve veliler sabah erken saatlerde okullara gitti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınıflara alınan öğrenciler ve aileleri heyecanlı anlar yaşadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, il genelinde 6 bin 768 öğretmen ve 104 bin 498 öğrencinin dersbaşı yaptığını belirtti.

        Gür, tüm öğrencilere başarılar diledi.

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