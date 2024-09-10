KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Programları kapsamında geldiği Hakkari'de, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret eden İbrahimcioğlu, daha sonra çarşı merkezindeki bir işletmeye geçti.

Ardından Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) giderek oda başkanı Servet Taş ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen İbrahimcioğlu, gazetecilere, KOSGEB'in tüm illerde teşkilatlanmış nadir kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Kurumun amacının üretim ve imalatın, teknoloji alanındaki girişimcilerin gelişmesini sağlamak olduğunu belirten İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımdan beri bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Sahayı iyi tanımak, sahadaki uygulamaları ona göre belirlemek lazım. Yaptığımız iş ve işlemleri, programlarımızı da bizzat kendimiz sahada anlatmak istiyoruz. Bu da benim 74. il ziyaretim. Bir taraftan da kendi destek programlarımızı anlatıyoruz. KOSGEB özellikle imalat sanayi için çok ciddi destekler veriyor şu an. Bir taraftan teknoyatırım programlarımız var. Hakkari'deki girişimcilerin de hem niteliklerinin hem de sayılarının artmasını destekliyoruz."