Hakkari'de tele takılan ayı kurtarıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tele takılan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tele takılan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Kazan köyü kırsalında tele takılan ayıyı gören yöre sakinleri, durumu DKMP Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, iğneyle uyuttukları ayıyı telden kurtardı.
DKMP veteriner hekimi tarafından kontrolleri yapılan hayvan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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