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        Hakkari'de tele takılan ayı kurtarıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tele takılan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:55
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        Hakkari'de tele takılan ayı kurtarıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tele takılan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Kazan köyü kırsalında tele takılan ayıyı gören yöre sakinleri, durumu DKMP Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen ekipler, iğneyle uyuttukları ayıyı telden kurtardı.

        DKMP veteriner hekimi tarafından kontrolleri yapılan hayvan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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