Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Hakkari ve Van'da ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari ve Van'da ziyaretlerde bulundu.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak için kente gelen Orgeneral Çardakcı, beraberindeki Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile Fatih Kışlası'na geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve protokol üyelerince karşılanan Çardakcı, Valiliği ziyaret etti.

Ziyarette Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ile Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz hazır bulundu.