Hakkari'de üreticilerin kurutmalık mesaisi başladı
Hakkari'de üreticiler, hasadını yaptıkları elma, üzüm, armut ve erik gibi ürünleri güneşte kurutarak, kışın tüketilmek üzere hazır hale getiriyor.
Hakkari'de üreticiler, hasadını yaptıkları elma, üzüm, armut ve erik gibi ürünleri güneşte kurutarak, kışın tüketilmek üzere hazır hale getiriyor.
Durankaya beldesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde üreticiler, yetiştirdikleri ürünlerin hasadını tamamladı.
Üreticiler, elde ettikleri elma, üzüm, armut ve erik gibi ürünleri güneşte kuruttuktan sonra kışın tüketmek üzere uygun ortamlarda muhafaza ediyor.
Üreticilerden Hilmi Aydın, ürünlerin kurutma sürecinin zor olduğunu söyledi.
Hayvancılık ve tarımla uğraştıklarını aktaran Aydın, "Bahçelerimizde hasadını yaptığımız ürünleri topladıktan sonra bölerek güneşte kurutuyoruz. Kuruttuğumuz ürünleri satarak ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Boş zamanlarımızı bu işleri yaparak değerlendiriyoruz." dedi.
Hazal Karadeniz ise "Ürünleri kuruduktan sonra torbalara doldurup rutubetsiz ortamda saklarız. Kuruttuğumuz ürünleri kışın kullanırız." diye konuştu.
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