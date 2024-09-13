Hakkari'de üreticilerin kurutmalık mesaisi başladı

Hakkari'de üreticiler, hasadını yaptıkları elma, üzüm, armut ve erik gibi ürünleri güneşte kurutarak, kışın tüketilmek üzere hazır hale getiriyor.

Durankaya beldesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde üreticiler, yetiştirdikleri ürünlerin hasadını tamamladı.

Üreticiler, elde ettikleri elma, üzüm, armut ve erik gibi ürünleri güneşte kuruttuktan sonra kışın tüketmek üzere uygun ortamlarda muhafaza ediyor.

Üreticilerden Hilmi Aydın, ürünlerin kurutma sürecinin zor olduğunu söyledi.

Hayvancılık ve tarımla uğraştıklarını aktaran Aydın, "Bahçelerimizde hasadını yaptığımız ürünleri topladıktan sonra bölerek güneşte kurutuyoruz. Kuruttuğumuz ürünleri satarak ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Boş zamanlarımızı bu işleri yaparak değerlendiriyoruz." dedi.