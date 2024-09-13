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        Hakkari'de üreticilerin kurutmalık mesaisi başladı

        Hakkari'de üreticiler, hasadını yaptıkları elma, üzüm, armut ve erik gibi ürünleri güneşte kurutarak, kışın tüketilmek üzere hazır hale getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:22
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        Hakkari'de üreticilerin kurutmalık mesaisi başladı
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        Hakkari'de üreticiler, hasadını yaptıkları elma, üzüm, armut ve erik gibi ürünleri güneşte kurutarak, kışın tüketilmek üzere hazır hale getiriyor.

        Durankaya beldesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde üreticiler, yetiştirdikleri ürünlerin hasadını tamamladı.

        Üreticiler, elde ettikleri elma, üzüm, armut ve erik gibi ürünleri güneşte kuruttuktan sonra kışın tüketmek üzere uygun ortamlarda muhafaza ediyor.

        Üreticilerden Hilmi Aydın, ürünlerin kurutma sürecinin zor olduğunu söyledi.

        Hayvancılık ve tarımla uğraştıklarını aktaran Aydın, "Bahçelerimizde hasadını yaptığımız ürünleri topladıktan sonra bölerek güneşte kurutuyoruz. Kuruttuğumuz ürünleri satarak ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Boş zamanlarımızı bu işleri yaparak değerlendiriyoruz." dedi.

        Hazal Karadeniz ise "Ürünleri kuruduktan sonra torbalara doldurup rutubetsiz ortamda saklarız. Kuruttuğumuz ürünleri kışın kullanırız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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