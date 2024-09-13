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        Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı

        Hakkari'de İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:08
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        Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı
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        Hakkari'de İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Valilik önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Vali İdris Akbıyık İlkokulu bahçesinde devam eden programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Çelik, "Şimdiden yoğun bir tempoya girecek olan tüm eğitim camiamıza kolaylıklar diliyorum. Velilere de çocuklarımıza yol gösterici ve destekleyici olmaları yolunda başarılar diliyorum. Aybüke öğretmenimize ve tüm şehit öğretmenlerimize tekrardan rahmet dileklerimle ilköğretim haftamız kutlu olsun." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise tüm okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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