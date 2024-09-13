Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 23:33 Güncelleme: 13.09.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele harekatı kapsamında 11 Eylül'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-256) Operasyonu" düzenlendi.

        Operasyonda yapılan aramada toprağa gömülü 2 AK-47 kaleşnikof, bu silaha ait 5 şarjör, 2 RPG-7 roketatar silahı, el bombası, 7 kola kutusunda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 RPG-7 antitank mühimmatı, 7 RPG-7 sevk fişeği, 7,62 milimetrelik 150 fişek, sırt çantası, 6 kütüklük, 2 palaska ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı
        Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Hakkari'de üreticilerin kurutmalık mesaisi başladı
        Hakkari'de üreticilerin kurutmalık mesaisi başladı
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Hakkari ve Van'da ziyaretlerde...
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Hakkari ve Van'da ziyaretlerde...
        Hakkari'de tele takılan ayı kurtarıldı
        Hakkari'de tele takılan ayı kurtarıldı
        Serebral palsili oğlunu gezdirebilmek için "ayakta durma sehpası" yaptı
        Serebral palsili oğlunu gezdirebilmek için "ayakta durma sehpası" yaptı
        Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı
        Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı