Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda yapılan aramada toprağa gömülü 2 AK-47 kaleşnikof, bu silaha ait 5 şarjör, 2 RPG-7 roketatar silahı, el bombası, 7 kola kutusunda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 RPG-7 antitank mühimmatı, 7 RPG-7 sevk fişeği, 7,62 milimetrelik 150 fişek, sırt çantası, 6 kütüklük, 2 palaska ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele harekatı kapsamında 11 Eylül'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-256) Operasyonu" düzenlendi.

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