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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, asfalt çalışmalarını inceledi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çevre yolunda yürütülen yol asfaltlama çalışmasını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 23:36 Güncelleme: 14.09.2024 - 23:40
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, asfalt çalışmalarını inceledi
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çevre yolunda yürütülen yol asfaltlama çalışmasını inceledi.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Çelik, gazetecilere, 18 gün önce başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

        Çalışmalar kapsamında elektrik hatlarının da yer altına alındığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Yeni bir trafo yaparak şehir şebekesini iki hattan besliyoruz. Meydana gelen arızalarda kentin belli bir bölümünde elektrik kesintisini engellemek için VEDAŞ çalışmayı sürdürüyor. Bozulan bisiklet yolu ve yıpranan asfaltları kaldırarak onarım çalışması başlattık. 3 kilometrelik yolun geliş ve gidiş şeritlerini asfaltlandık. Geri kalan kısımları da tamamlayarak 18 gündür devam eden bu süreç sonuçlanmış olacak. Daha sonra şehrimizin diğer noktalarındaki asfaltlama ve parke taşı işlemlerinin yapımına devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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