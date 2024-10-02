Hakkari Valisi Çelik, Tekstilkent Projesi inşaatında inceleme yaptı

Çelik'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ eşlik etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Otluca köyünde hayata geçirilen proje kapsamında 2 bin 900 metrekare alandaki çalışmanın tamamlanmasıyla ilk etapta yaklaşık 300 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

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