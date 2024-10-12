Hakkarigücü, futbol tutkusuyla tanınan 12 yaşındaki kız çocuğuna sahip çıktı

SAYİM HARMANCI - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak.

İlçenin Gelişen köyü Toklu mezrasında yaşayan 12 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Gül Yıldız, köyde futbol oynayan çocuklardan ve televizyonda izlediği maçlardan etkilenip bu branşa ilgi duydu.

Bulduğu her fırsatta evlerinin önündeki boş alanda çocuklarla futbol oynayan Gül Yıldız'ın, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken gol atıp sevindiği anlara ilişkin video sosyal medyada ilgi gördü.

Futbolculuk hayaliyle yaşayan ve çevresinde "sarı fırtına" olarak adlandırılan Gül Yıldız'ın yeteneği, Hakkarigücü'nün yöneticileri ve futbolcularının da ilgisini çekti. Mezraya giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Hatice Yaşar ve Meryem Küçükbirinci, köydeki boş alanda Gül Yıldız ve arkadaşlarıyla futbol oynadı.

İstanbul'da Fenerbahçe maçına giderek Dusan Tadic ile tanışmak isteyen Gül Yıldız, AA muhabirine, takımın yöneticilerini ve futbolcularını görünce çok heyecanlandığını söyledi. Mahallede çocuklarla futbol oynarken bu branşı daha çok sevmeye başladığını belirten Gül Yıldız, "Televizyonda Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını izliyorum. Okuldan çıktıktan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlarla köydeki boş alanlarda futbol oynuyoruz. Kızlarla da erkeklerle de oynuyorum. Köyümüzde bizim için halı saha yapılacağını öğrendik. Çok sevindik. Destek olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Kızımızı sahiplenmek için buradayız" Cemile Timur ise Dünya Kız Çocuklar Günü'nü kutlayarak, minik yıldızın eğitimine ve futbol hayatına katkı sunmak için köye geldiklerini belirtti. Futbol oynadığı videoyu izledikten sonra Gül Yıldız'ı takip etmeye başladıklarını anlatan Timur, şunları kaydetti: "Hakkarigücü ailesi olarak, kızımızı sahiplenmek, desteklemek için buradayız. Onun hayatına dokunmak, geleceğine katkı sunmak istiyoruz. Bu amaçla geldik. Gül, yetenekli biri. Sosyal medyada gördüm ve çok etkilendim. Ondaki futbolculuk isteği ve arzusunu görüyorum. Şartlar oluşursa altyapı için değerlendireceğiz. Geldiğimizde bize doğru koşarken o heyecanını gördüm. Gül ve diğer çocuklar için hediyeler getirdik. Gül'ü milli aradan sonra deplasmandaki Fenerbahçe maçına götüreceğiz. Onun için de değişiklik olur."

Baba Muhsin Yıldız ise kızının futbolcu olmak istediğini, imkanı olduğu sürece ona destek çıkacağını dile getirerek, "Geçen gün köye gelip halı saha için yer baktılar. Buruya halı saha yapacaklar. Çok mutluyuz. Çocuklar daha önce okulun önünde top oynuyordu. Şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün de Hakkarigücü ekibi geldi, malzemeler getirdiler. Gül, futbolu çok seviyor. Ben bu işi yapma dedim ama o 'Yapacağım, çok seviyorum baba.' dedi. Ben de elimden geldiğince destekleyeceğim." şeklinde konuştu.

- "Biz de eskiden böyleydik" Milli futbolcu Meryem Küçükbirinci, Gül Yıldız ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Gül Yıldız'ın yaşının küçük olmasına rağmen yeteneğiyle öne çıktığını aktaran Meryem Küçükbirinci, "İleride iyi bir topçu olacak. Eksikleri var ama zamanla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Birlikte futbol oynadık. Biz de eskiden böyleydik. Sonradan bir yerlere geldik. İnşallah o da çok iyi yerlere gelecek. Milli takımda da iyi işler başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.