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        Yüksekova'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinliklerinde pedal çevirdi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:47
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        Yüksekova'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinliklerinde pedal çevirdi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi işbirliğiyle organize edilen etkinlikte, Kaymakam Mustafa Akın'ın katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

        İpek Yolu güzergahından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önüne kadar bisiklet süren öğrenciler, daha sonra konser etkinliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

        Kaymakam Akın'ın, Gençlik Merkezi öğrencilerinin seslendirdiği şarkılara eşlik ettiği etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, öğrenciler ve velileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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