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        Hakkari'de itfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan kedi yavrusunu kurtardı

        Hakkari'de bir binanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:21
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        Hakkari'de itfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan kedi yavrusunu kurtardı
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        Hakkari'de bir binanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atlılar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Bunun üzerine ihbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak kedi yavrusunu bulunduğu yerden aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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