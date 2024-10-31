Hakkari'de itfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan kedi yavrusunu kurtardı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atlılar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

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