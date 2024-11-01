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        Hakkari'de hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:23 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:37
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        Hakkari'de hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Şemdinli ilçesinde çalışma yürüten ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan 22 yaşındaki D.K'yi gözaltına aldı.

        D.K, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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