Hakkari'de hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Şemdinli ilçesinde çalışma yürüten ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan 22 yaşındaki D.K'yi gözaltına aldı.
D.K, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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