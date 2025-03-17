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        Hakki Valisi Çelik, sokak hayvanları için kurulacak doğal yaşam alanlarını inceledi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde sokak hayvanları için kurulması planlanan doğal yaşam alanlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:08
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        Hakki Valisi Çelik, sokak hayvanları için kurulacak doğal yaşam alanlarını inceledi
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde sokak hayvanları için kurulması planlanan doğal yaşam alanlarını inceledi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Şen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ile söz konusu bölgeleri ziyaret etti.

        Doğal yaşam alanları için uygun görülen arazilerde incelemede bulunan Çelik, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Çelik, ilgili kurum yöneticilerine, doğal yaşam alanlarının kısa sürede faaliyete geçirilmesi yönünde talimat verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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