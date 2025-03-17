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        Hakkari'de adliye personeli iftarda bir araya geldi

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakim, savcı ve adliye personeli için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 20:55 Güncelleme: 17.03.2025 - 21:26
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        Hakkari'de adliye personeli iftarda bir araya geldi
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        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakim, savcı ve adliye personeli için iftar programı düzenlendi.

        Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için hep birlikte omuz omuza çalıştıklarını söyledi.

        Bu hizmetin sağlanmasında emeği geçen tüm yargı mensupları ve adliye çalışanlarına teşekkür eden Ünlüsoy, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayının birleştirici gücüyle bu güzel gecede hep birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu mübarek ayın millet olarak birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum. İftar programımızın düzenlenmesine katkıda bulunan hakim ve cumhuriyet savcısı meslektaşlarıma, emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederim."

        Programa Vali Yardımcıları Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Abdulkadir Işık, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, hakim, savcı ve kurum personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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