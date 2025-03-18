Van ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Tuşba ilçesindeki Zeve Şehitliği'nde çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitliğe karanfil bırakılmasının ardından Vali Vekili Lütfullah Göktaş, şehitlik anı defterini imzaladı.

Göktaş, 1915'te Çanakkale'de verilen büyük mücadelenin, Türk milletinin bağımsızlık aşkını ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

"Çanakkale Geçilmez" diyerek düşmana karşı iman dolu göğüslerini siper eden kahramanların destan yazdığını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, sadece milli tarihimizin değil, insanlık tarihinin en ihtişamlı kahramanlık destanıdır. Bu mücadele yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda milletimizin özgürlüğe olan sarsılmaz inancının da en büyük göstergelerinden biridir. Bu büyük zaferin yankıları sadece Çanakkale ile sınırlı kalmamıştır. Ülkemizin dört bir yanında vatanı uğruna can veren şehitlerimiz, bu mücadelenin her cephede kahramanca sürdüğünün en büyük kanıtı olmuştur."

Van Devlet Tiyatrosu'nda devam eden törende, lise öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sahnelendi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mevlit okunması ve şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona eren programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, vali yardımcıları, kaymakamlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Hakkari

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

"Şehitlerimiz" adlı sinevizyon gösteriminin yapıldığı, gölge oyununun sahnelendiği program, "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesi ve oratoryo gösterisiyle sona erdi. Programa, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - Bitlis Bitlis Şehitliği'nde çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Üsteğmen Tayfur Arıkan yaptı. Saygı atışı yapılması ve İl Müftüsü Kadir Koçak'ın dua etmesinin ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindeki kurum amirleriyle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Törene, Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. - Muş Muş'taki şehitlikte çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Muş Valisi Avni Çakır ve protokol üyeleri, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı. Öğretmenevi konferans salonunda süren törende konuşan Çakır, Çanakkale Zaferi'nin tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen milletin dillere destan mücadelesi olduğunu vurguladı. Kahraman gazilerin, şehitlerin ve milletin, vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Çakır, " Bugün bizlere düşen görev, aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, aynı şuur ve inançla, mukaddes emanetlerini daima yüceltmek ve canlı tutmaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de ve tüm vatan sathında şanlı bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalanabilmesi için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun."