Hakkari'de "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

Memur-Sen Hakkari Şubesi, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

Memur-Sen Hakkari Şube Başkanı Nihat Gür, Bulvar Caddesi'nde başlatılan kampanyaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, ailenin toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Küresel sapkın ideolojilerin sosyal medya, dizi, film ve bazı medya kuruluşları aracılığıyla aile yapısını tehdit ettiğini belirten Gür, "Geleceğimizi inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekiyor. Ailenin zayıfladığı bir ortamda ne kültürümüzü koruyabiliriz ne de millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz. Ne yazık ki aile yapımız bu günlerde küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altında." dedi.

Aile yapısına zarar veren bazı televizyon programlarını da eleştiren Gür, şunları kaydetti:

"Aileyi korumak, sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluktur. Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Gazi meclisimizi biran önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Memur-Sen olarak, aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması için başlattığımız imza kampanyasıyla diyoruz ki 'Anayasa değişsin, Aile korunsun.' Yarınlarımızın korunması ve güvence altına alınabilmesi için bugünden harekete geçmeye ve kampanyamıza tüm halkımızı destek olmaya çağırıyoruz."