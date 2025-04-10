GÜNCELLEME - Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yüksekova Devlet Hastanesine götürülen yakıt tankerinin sürücüsü Güven, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hakkari-Van kara yolunun Sarıtaş köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 0721 plakalı yolcu otobüsü ile Ramazan Güven idaresindeki 65 ABA 951 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.

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