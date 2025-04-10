Çukurca'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe meydanındaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı.
Daha sonra Emir Şaban Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.
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