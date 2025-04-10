Çukurca'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Daha sonra Emir Şaban Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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