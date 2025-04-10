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        Çukurca'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:57
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        Çukurca'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        İlçe meydanındaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı.

        Daha sonra Emir Şaban Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

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