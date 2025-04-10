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        Hakkari'de şiddetli rüzgar sonucu 93 çatı hasar gördü

        Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle 93 çatı zarar gördü, sağanak sonucu 3 noktada sel meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:47
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        Hakkari'de şiddetli rüzgar sonucu 93 çatı hasar gördü
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        Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle 93 çatı zarar gördü, sağanak sonucu 3 noktada sel meydana geldi.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde kurum amirleri ve görevlilerle bir araya gelerek, kentteki olumsuz hava koşullarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

        Çelik, yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana kent genelinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın yol açtığı olumsuzlukların etkisinin bugün de devam ettiğini söyledi.

        Kriz merkezinde kurum ve birim amirleriyle gelişmeleri anlık takip ettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar yapılan tespitlere göre 93 çatı uçması, 8 kaya düşmesi ve heyelan ile 3 sel baskını yaşandı. Çok şükür, şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları devam ediyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru rüzgar şiddetini artıracak. Saatte 90-100 kilometre hızla yeniden esmeye başlayacak. Buna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilimiz genelinde turuncu kod ikazında bulundu. Bu nedenle vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarını dikkate alarak zorunlu olmadıkça dışarıda ve açık alanlarda bulunmamaları hususu önem arz etmekte. Rabbim ülkemizi, şehrimizi olumsuzluklardan, belalardan muhafaza etsin."

        Hakkari-Van kara yolunda yer yer düşen kaya parçaları, karayolları ekiplerince temizlendi, derelerin debisi yoğun sağanak sonucu yükseldi.

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatılarının hasar gördüğü Tekeli köyü ile Balıklı mezrasında incelemelerde bulundu.

        Köy sakinleriyle bir araya gelen Akpınar, geçmiş olsun dileğinde bulunarak vatandaşlara yardımcı olacaklarını bildirdi.

        Köy muhtarı Ceyhan Süren de köy ve mezrada 8 evin çatısının zarar gördüğünü dile getirerek, "Kaymakamımız bugün buraya gelerek incelemelerde bulundu. Zarar gören hanelere destek çıkılacağını ifade etti. Kendisine teşekkür ederiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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