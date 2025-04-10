Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kuruma giden Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, şube müdürleri ve polis memurlarınca karşılandı.

Emniyet Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek Polis Haftası'nı kutlayan Çelik, polislik mesleğinin onurunu yaşatmanın ve bu amaca hizmet etmenin farklı bir duygu olduğunu belirtti.

Emniyet Teşkilatı'nda genel müdür yardımcısı olarak yaklaşık 2 yıl görev yaptığını bildiren Çelik, "Büyük bir teşkilatın parçası olmak, onun için çalışıyor olmak da çok büyük anlam taşıyor. Bu anlamda sizleri de çok şanslı görüyorum. Her kademede görev yapan emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim." dedi.

Çelik, polis memurları Osman Altunyurt ile Cihan Tolga Yaman'ın kentteki 5 yıllık görev sürelerinde çektikleri fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.