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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, kayıp kadını arama çalışmalarını inceledi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kaybolan kadın için başlatılan arama çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:50
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, kayıp kadını arama çalışmalarını inceledi
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kaybolan kadın için başlatılan arama çalışmalarını inceledi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Karşıyaka Mahallesi'nde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Feleknaz Keskin için arama çalışmasının yürütüldüğü Pirudan Köprüsü'nün olduğu bölgeye gitti.

        Katramas Deresi ve çevresinde AFAD görevlilerinin koordinasyonunda, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları inceleyerek görevlilerden bilgi alan Çelik, kadının kaybolduğu ihbarının ardından ekiplerin arama çalışması başlattığını belirtti.

        Ekiplerin bütün ihtimalleri değerlendirdiğini ifade eden Çelik, "İnşallah sağ salim kendisine ulaşırız. Ekipler ve vatandaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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