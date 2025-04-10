Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmalarına ara verildi

Hakkari'de kayıp kadının bulunması için yürütülen arama çalışmalarına havanın kararmasının ardından ara verildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD görevlilerinin koordinasyonunda Katramas Deresi ve çevresinde Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara havanın kararmasıyla ara verildi.

Yarın devam edilmesi planlanan çalışmalara, Van ve Siirt AFAD müdürlüklerinden su altı ve su üstü ile kıyı arama ekiplerinin katılacağı belirtildi.