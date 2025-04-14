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        Derecik'te gönüllüler, gençleri sanat ve spora yönlendiriyor

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, gençlerin sanat ve spora yönlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:52 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:59
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        Derecik'te gönüllüler, gençleri sanat ve spora yönlendiriyor
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, gençlerin sanat ve spora yönlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

        Gençlik Merkezince gençlerin spora kazandırılması, sanata yönlendirilmesi ve bu konularda desteklenmesi amacıyla "Mahallemin Sesi, Mahallemin Muhtarı" projesi başlatıldı.

        Gençlik Merkezi eğitmen ve gönüllüleri, proje kapsamında köy ve mahalle muhtarlarını evlerinde ziyaret ediyor.

        Son olarak Üçyan köyü muhtarı Abdurrahim Gürsel'i ziyaret eden gönüllüler, projenin detayları hakkında bilgi aktardı.

        Gençlik Merkezi personeli Haşim Karadeniz, projeyle daha çok gence ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        Muhtarlar aracılığıyla gençlere daha kolay ulaştıklarını ifade eden Karadeniz, "Amacımız tüm gençleri Gençlik Merkezine kazandırmak. Merkezimize gelemeyen gençlerin buraya ulaşmasına imkan sağlamak istiyoruz. İlçedeki tüm muhtarları ziyaret etmeyi planlıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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