Üretim için şehirden köyüne dönerek arıcılığa başladı

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de arıcılık yapan ağabeyinden etkilenerek şehirden köyüne dönen Zümrüt Pala, devlet desteğiyle aldığı kovanlarla aile mesleğini yapmaya başladı.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Pınarca köyüne bağlı Uğurlu mezrasında yaşayan 31 yaşındaki Pala, 1990'lı yıllarda ailesiyle önce Hakkari'ye bir süre sonra da Van'a göç etti.

Uzun süre doğduğu topraklardan uzakta yaşayan Pala, 2015'te Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programını kazandı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra tarımsal faaliyetlere ilgi duyan ve arıcılık yapan ağabeyinin etkisiyle köyüne dönen Pala, ailesinin geçimine ve üretime katkı sağlamak için bu işle uğraşmaya karar verdi.

İki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan "Uzman Eller Projesi"ne başvuran Pala, verilen destekle 57 kovan alarak arıcılığa başladı.

Ailesinin desteğiyle hem kendini geliştiren hem de kovan sayısını 80'e çıkaran Pala, bitki çeşitliliği açısından zengin olan köyün merasına bıraktığı kovanlardan bu sezon 1 tondan fazla bal elde etti.