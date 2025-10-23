Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 31 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de 31 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:54 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:54
        Hakkari'de 31 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 31 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğünün "uyuşturucu madde imal ve ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 21 Ekim'de yürüttüğü çalışma sonucu 60 parça halinde, 31 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

