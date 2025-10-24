Hakkarili gençler, projeleriyle başarılı öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlıyor

SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, hayata geçirdikleri projelerle durumunu takip ettikleri başarılı öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor, kitap ve ödüllerle eğitim hayatlarına katkı sağlıyor.

Derecik Gençlik Merkezi, gönüllülerin desteğiyle ilçedeki öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşmasını sağlayıp, akademik başarılarına katkı sunmak için çeşitli projeler hayata geçiriyor.

İlçedeki çocuklara destek vermek için gönüllülük esasıyla çalışan gençler, yürüttükleri "Memleketimin En İyileri Projesi" kapsamında, ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda başarılı öğrencilerin durumunu takip ediyor.

Belli periyotlarla bu öğrencileri evlerinde ziyaret ederek aileleriyle bir araya gelen gönüllüler, kitap setleri ve çeşitli hediyeler vererek onları motive etmeye çalışıyor.

Liderler ve gönüllü gençler, öğretmenlerle, Irak sınırında bulunan Gelişen köyü Karakoç mezrasındaki başarılı 2 öğrencinin evlerine misafir oldu.

Ailelerle öğrencilerin durumu hakkında sohbet eden gençler, hayalini kurdukları lise ve üniversitelere yerleşebilmeleri için öğrencilere gerekli desteği veriyor, burs imkanı sağlıyor. Gençlik Merkezi Lideri ve Proje Koordinatörü Haşim Karadeniz, AA muhabirine, ilçede çocuk ve gençlere yönelik birçok alanda proje hazırladıklarını söyledi. Uyguladıkları "Memleketimin En İyileri Projesi" kapsamında ilkokul, ortaokul, lisedeki öğrenciler ile mezun olanların durumunu yakından takip ettiklerini belirten Karadeniz, "Bu öğrencilerimizi her yıl takip ediyoruz. Derslerinde başarılı öğrencilerimize kitap setleri ve ödüller veriyoruz. Onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Aileleriyle iletişim halinde oluyoruz. Fen lisesine yerleşen öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimizi de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Genç Ofislerimize yönlendiriyoruz." dedi. - "43 proje hayata geçirdik" Sınırın sıfır noktasındaki öğrencilere destek olmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Karadeniz, şunları kaydetti: "Burada çok güzel bir ekibimiz, gönüllü gençlerimiz var. 3 yılda 3 bin 600'e yakın gönüllü ekibi kurduk. Bunlardan 530'u aktif çalışıyor. Bu arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onlarla 4 yılda 43 proje hayata geçirdik. 'Bir Set Kitap Alarak Geleceğe Umut Ol' projesiyle 4 yılda 500'e yakın öğrenciye kitap seti desteği sağladık. 'Çocuklar Oyuncaksız Kalmasın' projesiyle 1000'e yakın çocuğa oyuncak hediye ettik. 'Sınıra Uzanan Eller' projesi çerçevesinde de kültür, sanat ve spor alanlarında yetenekli öğrencileri ödüllendirdik. Bugün de Karakoç köyündeki okula geldik. Başarılı öğrencilerin evini ziyaret ettik, kitap seti hediye ettik, hediyeler verdik. Takip ettiğimiz 101 öğrencimiz var."