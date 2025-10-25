Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için arama çalışması yapıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'un bulunması için ekskavatörün de kullanıldığı arama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 19:52 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:52
        Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için arama çalışması yapıldı
        Su seviyesinin düşmesi ve Kom'un ailesinin talebi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde derenin iki noktasında arama gerçekleştirildi.

        İl Özel İdaresine ait ekskavatörün kullanıldığı çalışmaya Kom'un yakınları ve vatandaşlar da destek verdi.

        Çalışmalarda Kom'a ait bir ize rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

