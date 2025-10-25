Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için arama çalışması yapıldı

İl Özel İdaresine ait ekskavatörün kullanıldığı çalışmaya Kom'un yakınları ve vatandaşlar da destek verdi.

Su seviyesinin düşmesi ve Kom'un ailesinin talebi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde derenin iki noktasında arama gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'un bulunması için ekskavatörün de kullanıldığı arama çalışması yapıldı.

