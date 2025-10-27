Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nin yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı.

