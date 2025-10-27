Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        İl Özel İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nin yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı.

        Yolun açılması için bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!

        Benzer Haberler

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'den Hakkari ziyareti
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'den Hakkari ziyareti
        Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için arama çalışması yapıldı
        Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için arama çalışması yapıldı
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        Avaşin Deresi'nde kaybolan İbrahim, ekskavatörle arandı
        Avaşin Deresi'nde kaybolan İbrahim, ekskavatörle arandı
        Hakkari'de İmam Hatipler Haftası programı düzenlendi
        Hakkari'de İmam Hatipler Haftası programı düzenlendi
        Hakkari'de fırınlar denetlendi
        Hakkari'de fırınlar denetlendi