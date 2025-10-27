Hakkari'de 'Narko Tır' ile uyuşturucunun zararları anlatıldı

HAKKARİ-Hakkari'ye gelen "Narko Tır"da görevli polis ekipleri, kent sakinleri ve öğrencilere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi.

Kentte uyuşturucuyla mücadele, bu konuda farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmaları davam ediyor.

Bu kapsamda Konya'dan gelen "Narko Tır", Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye binası yerine konuşlandırıldı.

Tıra gelen vatandaşlara, araçtaki interaktif eğitim materyalleri aracılığıyla narkotik suçlarla mücadele, UYUMA Projesi, madde bağımlılığı, madde kullanımının etkileri, bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler, ziyaretçilere ayrıca madde kullanımının insan vücudunda ve psikolojisinde yarattığı etkiler konusunu da anlattı.

Daha sonra Hakkari Üniversitesinin Zeynel Bey Yerleşkesine götürülen "Narko Tır"da ekipler, üniversite öğrencilerine söz konusu konularda bilgi verdi, broşür dağıttı.

Öğrencilerden Büşra Bilgin, uyuşturucuyla mücadele konusunda önleme ve bilinçlenme çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.