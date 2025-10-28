Hakkari'de bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir arazide otlayan inek, çukura düşerek bataklığa saplandı.
Durumu fark eden ve kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan mahalle sakinleri, Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Mahalleye giden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla ineği saplandığı yerden çıkardı.
İneğin sahibi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlara teşekkür etti.
