Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir arazide otlayan inek, çukura düşerek bataklığa saplandı.

        Durumu fark eden ve kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan mahalle sakinleri, Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Mahalleye giden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla ineği saplandığı yerden çıkardı.

        İneğin sahibi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Hakkari'de okul güvenliği konusu değerlendirildi
        Hakkari'de okul güvenliği konusu değerlendirildi
        Hakkari'de 'Narko Tır' ile uyuşturucunun zararları anlatıldı
        Hakkari'de 'Narko Tır' ile uyuşturucunun zararları anlatıldı
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Okulda öğretmenlik, yeşil sahada kaptanlık yapıyor
        Okulda öğretmenlik, yeşil sahada kaptanlık yapıyor
        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'den Hakkari ziyareti
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'den Hakkari ziyareti