Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüyle kutlandı
Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğretmenevinde resepsiyon verildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, katılımcılarla sohbet edip bayramlarını kutladı.
Resepsiyonun ardından Çelik, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ve Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci öğretmenevi önünde başlayan yürüyüşe katıldı.
Bando takımının öncülük ettiği ve dev Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşte katılımcılar, ellerinde bayraklarla Çevre Yolu'ndan Valilik binasına yürüdü.
Havai fişek gösterisiyle son bulan etkinliğe siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
