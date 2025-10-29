Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüyle kutlandı

Havai fişek gösterisiyle son bulan etkinliğe siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Bando takımının öncülük ettiği ve dev Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşte katılımcılar, ellerinde bayraklarla Çevre Yolu'ndan Valilik binasına yürüdü.

Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

