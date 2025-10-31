Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da minik öğrenciler kahvaltıda buluştu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve doğal beslenme bilinci kazanması amacıyla kahvaltı programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:58 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:58
        Yüksekova'da minik öğrenciler kahvaltıda buluştu
        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Demeter Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi'nde gerçekleştirilen programda doğal ürünlerle kahvaltı hazırlandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Demeter Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi'nde gerçekleştirilen programda doğal ürünlerle kahvaltı hazırlandı.

        Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, öğrencilerle kahvaltı yaptı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü İnan, AA muhabirine, amaçlarının öğrencilere küçük yaşta doğru beslenme alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi.

        Çocuklar için doğal ürünlerle kahvaltı hazırlandığını belirten İnan, "Doğal ürünleri öğrencilerimize tanıtmak istedik. Amacımız sağlıksız atıştırmalıklar yerine doğal gıdaların tercih edilmesini teşvik etmek. Programla hem öğrencilerimize sağlıklı yaşamın önemini anlattık hem de yerel üretimin değerini gösterdik." dedi.

        Öğrencilerden Beyza Çelik ise "Programda abur cubur yemememiz gerektiğini öğrendik. Burada çok sağlıklı ürünler var. Artık sağlıklı ve doğal besleneceğim." diye konuştu.

        Kooperatif Başkanı Hayat Mert de "Öğrencilerin doğal beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sunmak bizi mutlu etti. Bu tür etkinliklerin süreklilik kazanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

