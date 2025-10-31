Yüksekova'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 50. Yıl İlk ve Ortaokulu bahçesinde yapılan programda öğrencilere sağlıklı yaşam ve hijyen konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak ve toplumda sağlık farkındalığını geliştirmek amacıyla düzenlenen prgramın 81 ilde yapıldığı belirtildi.
Programın sonunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu.
