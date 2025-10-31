Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:48 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 50. Yıl İlk ve Ortaokulu bahçesinde yapılan programda öğrencilere sağlıklı yaşam ve hijyen konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak ve toplumda sağlık farkındalığını geliştirmek amacıyla düzenlenen prgramın 81 ilde yapıldığı belirtildi.

        Programın sonunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da minik öğrenciler kahvaltıda buluştu
        Yüksekova'da minik öğrenciler kahvaltıda buluştu
        Hakkari'de 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi
        Hakkari'de 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi
        Gönüllüler sınır köylerinde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güld...
        Gönüllüler sınır köylerinde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güld...
        Hakkari'de sağlık ekipleri, sınırda kanser taraması yaptı
        Hakkari'de sağlık ekipleri, sınırda kanser taraması yaptı
        Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüyle kutlandı
        Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüyle kutlandı
        Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi