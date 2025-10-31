Habertürk
        Rus Alina Hakkari'de Müslüman oldu

        Rus Alina Hakkari'de Müslüman oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olan Rusyalı Alina Suldina "Rüya" ismini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:26 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:26
        Rus Alina Hakkari'de Müslüman oldu
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olan Rusyalı Alina Suldina "Rüya" ismini aldı.

        Rusya'nın Moskova şehrinde yaşayan Suldina, Antalya'da tanıştığı Metin Kalaç ile evlilik kararı aldıktan sonra Yüksekova ilçesine geldi.

        Müslüman olmaya karar veren ve nişanlısı aracılığıyla İlçe Müftülüğüne başvuran Suldina için burada ihtida merasimi düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Suldina'ya İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Suldina, "Rüya" ismini aldı.

        Sevük, gazetecilere, ihtida merasimiyle Suldina'nın Müslüman olduğunu söyledi.

        İslam'ın hoşgörü dini olduğunu belirten Sevük, "İslam'ın barış dini olduğunu anlattık. İman ve İslam'ın şartlarını kendisine açıkladık. Hür iradesiyle bu kararı verdi. Müslümanların yaşantısından etkilenerek İslam'ı tercih etti. Rabbim imanını kamil, amelini salih, ahlakını güzel eylesin." dedi.

        Suldina ile 5 ay önce tanıştığını ifade eden Kalaç ise "Tatil sürecinde Alina ile tanıştık, arkadaşlığımız ilerledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Müftülüğe başvurduk ve burada Müslüman oldu. İnşallah gelecek yıl evleneceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

