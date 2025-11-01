Hakkarili güreşçiler, bu yıl 78 madalya kazanarak kentteki çocuklara örnek oldu

SAYİM HARMANCI - Bu sezon katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda 78 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Hakkarili güreşçiler, elde ettikleri derecelerle kentteki diğer çocuklara da örnek oldu.

Kentte kimi arkadaşlarının başarısından etkilenerek kimi de antrenörlerin yönlendirmesiyle güreşe başlayan sporcular, bu yıl katıldıkları müsabakalarda önemli başarılar elde etti.

Birçoğu milli takım forması giyerek ülkenin başarısı için ter döken Hakkarili sporcular, Türk bayrağını gönderde dalgalandırarak ülkelerine ve memleketlerine büyük bir gurur yaşattı.

Bu sporculardan spor lisesi 12. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki milli sporcu Havin Selçuk, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Romanya'da yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Milli sporculardan 17 yaşındaki Zehra Özdemir de Antalya'daki Uluslararası Zafer Turnuvası'nda üçüncülük elde etti. Zehra, Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda beşinci, Yunanistan'da organize edilen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altıncı oldu.

Aynı ülkede gerçekleştirilen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da altıncı olan Zehra, gösterdiği performansla bu branşta söz sahibi olan kulüplerin dikkatini çekti. Türkiye ve okul sporları şampiyonalarında birçok derecesi bulunan milli sporcu Şeyda Salim de Romanya'daki 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Kazandıkları dereceler sayesinde kentte güreşe olan ilginin artmasını sağlayan sporcular, yeni başarılar için antrenörleri Recep Çelik ve Veysi Duman yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdürüyor. "Çalışmadan, emek vermeden bir şeyi elde etmek mümkün değil" Antrenör Veysi Duman, AA muhabirine, yıllardır verdikleri emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyledi. Altyapıdan yetişen birçok sporcunun güzel başarılar elde ettiğini belirten Duman, "Şu an üniversitelerde okuyan sporcularımız var. Bu kadar başarı elde edilmesinin sebebi disiplin, azim ve kararlı bir şekilde çalışmaktır. Başarının yolu buradan geçiyor. Çalışmadan, emek vermeden bir şeyi elde etmek mümkün değil. Bizim için de zor oldu. Hedeflerimiz büyük. Belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Bu sezon boyunca güreş, kara kucak, aba güreşinin yapıldığı organizasyonlarda toplamda 78 madalya aldık." dedi.

Bu başarıların içinde Balkan şampiyonluğu, Türkiye birincilikleri ve uluslararası alanda alınan çeşitli derecelerin de bulunduğunu anlatan Duman, "Gençlerimizin isimlerinin Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla, olimpiyatlarla anılmasını istiyoruz. Valimizin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün çok destekleri oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beklenti büyük. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlgi beklentimizin üzerinde. Gelen madalyalarla beraber ilgi de arttı. Çocuklar başarılı abla ve ağabeylerini örnek alıyor. Kursa gelmek isteyen herkese kapımız açık. Çocuklarımıza, gençlerimize hizmet vermeye hazırız." diye konuştu. - Zehra Özdemir: "Güreş sporu burada her sene daha da yaygınlaşıyor" Milli sporcu Zehra Özdemir de liseden geçen sene mezun olduğunu ve 4 yıldır güreşle uğraştığını anlattı. Okuldaki bir arkadaşının okul sporlarında dünya üçüncüsü olmasından etkilenerek bu branşa başladığını dile getiren Zehra, şunları kaydetti: