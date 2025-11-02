Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Bitlisspor 1916 ile berabere kaldı

        Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Bitlisspor 1916 ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 02.11.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Bitlisspor 1916 ile berabere kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Bitlisspor 1916 ile 0-0 berabere kaldı.

        Hakkari Zapspor, ligin 4. haftasında Bitlisspor 1916'yı konuk etti.

        Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0 berabere kaldı.

        Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        Hatimoğulları: Demirtaş ve Yüksekdağ serbest bırakılmalı
        Hatimoğulları: Demirtaş ve Yüksekdağ serbest bırakılmalı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hakkari'de partisinin il binasını...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hakkari'de partisinin il binasını...
        Hakkarili güreşçiler, bu yıl 78 madalya kazanarak kentteki çocuklara örnek...
        Hakkarili güreşçiler, bu yıl 78 madalya kazanarak kentteki çocuklara örnek...
        Tekerlekli kayak takımı, köy yolunda Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Tekerlekli kayak takımı, köy yolunda Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Hakkari'de kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Rus Alina Hakkari'de Müslüman oldu
        Rus Alina Hakkari'de Müslüman oldu