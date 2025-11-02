Hakkari Zapspor, konuk ettiği Bitlisspor 1916 ile berabere kaldı

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Bitlisspor 1916 ile 0-0 berabere kaldı.

