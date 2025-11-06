Kışın çığ sonucu yolu sürekli kapanan köy, güvenli ve kesintisiz yola kavuştu

ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kışın çığ sonucu yolu günlerce kapalı kalan köy, yeni yapılan alternatif yol sayesinde güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuştu.

Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli köyüne ulaşımın sağlandığı yolun kışın düşen çığlar sonucu sık sık ulaşıma kapanması sonucu yaşanan mağduriyetleri önlemek için belde belediyesi tarafından alternatif bir güzergah belirlendi.

Karla mücadele ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucu yolu açılabilen dağların eteğindeki köye güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla Valiliğin de desteğiyle söz konusu güzergahta çalışma başlatıldı.

Zorlu bölgede yürütülen çalışma sonucu açılan 6 kilometrelik yolla kışın çığ riski ortadan kaldırıldı.

İş makineleriyle genişletme ve stabilize çalışmalarının devam ettiği yol, gelecek yıl serilecek sıcak asfaltla daha konforlu hale getirilecek.

- "Hedefimiz yolun yıl boyunca açık kalmasını sağlamak"

"Yolumuz ulaşım açısından oldukça güvenli ve elverişli. Gelecek yıl sayın valimizin destekleriyle sıcak asfalt çalışmasını yaparak köyümüze kalıcı bir çözüm sunmayı planlıyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra Büyükçiftlik merkez mahallesinde 2,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması, Kerem Zeydan Mahallesi'nde 1 kilometrelik asfaltlama yaptık. Ayrıca 4 kilometrelik sulama kanalı projesini tamamladık. Yeşilova Mahallesi'nin Yaylacık mezrasında vatandaşlarımızın evlerinin önüne kadar kilitli parke taşı döşedik. Görev süremiz boyunca beldemizin her noktasına hizmet götürmeye kararlıyız."

Açtıkları yeni yolu kullanmaya başladıklarını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

Göreve geldiklerinde bu sorunu çözüme kavuşturmayı öncelediklerini belirten Çiçek, "Hakkari Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Ali Çelik'e, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya'ya ve teşkilatımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla Kandilli köyüne yaklaşık 6 kilometrelik alternatif bir yol kazandırdık. Köy yolunda genişletme ve stabilize çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz yolun yıl boyunca açık kalmasını sağlamak." dedi.

- "Eski yolda büyük zorluklar yaşıyorduk"

Köy sakinlerinden Gürgün Daşdelen ise "Eski yolda büyük zorluklar yaşıyorduk. Yazın yağmur yağınca bile zincir takmak zorunda kalıyorduk. Kışın çığ nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca köyümüzün yolu kapalı kalıyordu. Şimdi çok güzel bir hizmet alıyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.

Azad Daşdelen de yeni yolun kendileri için hayati önem taşıdığını dile getirerek, "Çığ riski artık bizi korkutmayacak. Bu yolun yapımında emeği geçen herkese minnettarız. Büyükçiftlik Belediye Başkanımız Çayan Çiçek'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.