Hakkari Valisi Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, sınırdaki üs bölgelerini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bulunan üs bölgelerine ve karakollara ziyarette bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Çelik ve Topaloğlu, ilçedeki Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

Çalışmalarında sona gelinen yeni hizmet binasını inceleyen Çelik ve Topaloğlu, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Fidan Tepe Üs Bölgesi ile İran, Irak ve Türkiye sınırlarının kesiştiği noktada yer alan 2 bin 867 rakımlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Fidan Hudut Karakolu'na da ziyarette bulunan Çelik ve Topaloğlu, güvenlik güçleriyle sohbet etti.

Daha sonra 2 bin 801 rakımlı Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Üs Bölgesi'ne geçen Çelik ve Topaloğlu, burada inceleme yaptı, fedakarca görev yapan Mehmetçiğe teşekkür etti.

Ulaşan köyüne de giden Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu, Gazi Ahmet Kurt ve köy sakinleriyle bir araya geldi.