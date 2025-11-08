Habertürk
        Hakkari Valisi Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, sınırdaki üs bölgelerini ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bulunan üs bölgelerine ve karakollara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:24 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:24
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bulunan üs bölgelerine ve karakollara ziyarette bulundu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Çelik ve Topaloğlu, ilçedeki Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

        Çalışmalarında sona gelinen yeni hizmet binasını inceleyen Çelik ve Topaloğlu, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

        Fidan Tepe Üs Bölgesi ile İran, Irak ve Türkiye sınırlarının kesiştiği noktada yer alan 2 bin 867 rakımlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Fidan Hudut Karakolu'na da ziyarette bulunan Çelik ve Topaloğlu, güvenlik güçleriyle sohbet etti.

        Daha sonra 2 bin 801 rakımlı Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Üs Bölgesi'ne geçen Çelik ve Topaloğlu, burada inceleme yaptı, fedakarca görev yapan Mehmetçiğe teşekkür etti.

        Ulaşan köyüne de giden Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu, Gazi Ahmet Kurt ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

        Çelik ve Topaloğlu'na ziyaretlerinde, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

