Hakkari'de 24 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 24 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, araca gizlenmiş 31 parça halinde 24 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheli ya da şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor.