        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 24 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 24 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:10 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:10
        Hakkari'de 24 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 24 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ilçede durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, araca gizlenmiş 31 parça halinde 24 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Şüpheli ya da şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

