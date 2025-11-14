Yüksekova'da okuldaki tadilat ve boya işlerini yükümlüler yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar, köy okulunun boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaptı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında ara tatilde Kamışlı İlk ve Ortaokulu'nda onarım çalışması başlatıldı.

Denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar, okulun boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaptı.

Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürü Ceyda Çırak Yanıkoğlu, yaptığı açıklamada, toplum yararına çalışmayla yükümlülerde sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiklerini söyledi.

Çalışmayla eğitime destek olduklarını belirten Yanıkoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksekova'da denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlüler, okullarımızda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına katılarak hem topluma katkı sağlıyor hem de sorumluluk duygusunu pekiştiriyor. Bu projeler, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yardımcı olurken yükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına da destek sunuyor."