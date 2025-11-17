Habertürk
        Hakkari'de Zap Suyu'na düşen pikapta hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi

        Hakkari'de dün Zap Suyu'na düşen pikapta hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:26
        Sere Sola mevkisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Sıtkı Dayan (51) ve yeğeni Macit Dayan'nın (31) cenazeleri hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyündeki Dağdibi mezarlığına götürülen cenazeler, dualar eşliğinde defnedildi.

        Cenazeye, ölenlerin yakınları, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

