Hakkari'de Zap Suyu'na düşen pikapta hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi
Hakkari'de dün Zap Suyu'na düşen pikapta hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Sere Sola mevkisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Sıtkı Dayan (51) ve yeğeni Macit Dayan'nın (31) cenazeleri hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyündeki Dağdibi mezarlığına götürülen cenazeler, dualar eşliğinde defnedildi.
Cenazeye, ölenlerin yakınları, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
