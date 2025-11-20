Futbolcuların "Mehmet dayı"sı 55 yıldır maçlarda sporcuların sağlığı için ter döküyor

SAYİM HARMANCI - Masörlük mesleğinde yarım asrı aşkın süreyi geride bırakan, futbolcuların "Mehmet dayı"sı İzmirli Mehmet Yavuz, severek yaptığı işini Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari ekibi Zapspor'da sürdürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde küçük yaşlarda futbola ilgi duyan Mehmet Yavuz, 12 yaşındayken o dönem 3. Lig'de mücadele eden Ödemişspor'da malzemecilik yapmaya başladı.

Burada çalıştığı dönemde masaj tekniklerini öğrenerek kendini geliştiren bir çocuk babası Yavuz, bir süre sonra o dönem 2. Lig'de yer alan Bornova Yeşilovaspor'da görev alarak malzemeciliğin yanı sıra masörlük yaptı.

Bu süreçte kurslara katılarak gerekli belgeleri de alan Yavuz, İzmir ekibinde geçirdiği bir yılın ardından aynı ligde mücadele eden Ispartaspor ile anlaştı. Burada görev yaptığı süre içinde deneyim kazanan Yavuz, daha sonra profesyonel liglerde yer alan çok sayıda takımda farklı dönemlerde masörlük görevinde bulundu.

55 yaşında emekli olduktan sonra mesleğine amatör liglerdeki takımlarda devam eden Yavuz, sezon başında Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Zapspor ile el sıkıştı. Futbolcuların "Mehmet dayı" diye seslendiği 69 yaşındaki deneyimli masör, hem deneyimlerini paylaştığı futbolculara ağabeylik yapıyor hem de sakatlık durumunda onların yardımına koşan ilk kişi oluyor. - "Mesleğimizi aşkla yapıyoruz" Masör Mehmet Yavuz, AA muhabirine, Ödemiş'te malzemeci olarak işe başladığını, daha sonra Bornova Yeşilovaspor Kulübüne gittiğini söyledi. İzmir futboluna uzun yıllar futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak hizmet veren "Tatlı Mustafa" lakaplı Mustafa Küçükoğullarından'ın yanında bu işe başladığını belirten Yavuz, "Benim altyapım orası. O kulüpte yetiştim. Mustafa hoca masör belgesini almamda da çok yardımcı oldu. Üzerimde çok emeği var. Allah razı olsun. Ankara'da da kursa katılıp belge aldım. Türkiye'de profesyonel liglerdeki 40'tan fazla takımda çalıştım. Bunların içinde Göztepe, Altınordu, Eskişehirspor ve Fenerbahçe de var. 80 ilimizi gezmiştim. Bir tek Hakkari'yi görmemiştim. Çalışmadığım bölge kalmadı. Buraya iyi ki gelmişim." dedi.