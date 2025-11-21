Hakkari'de sismik izolatörlerin kullanıldığı 100'er yataklı iki hastane inşa ediliyor

SAYİM HARMANCI - Deprem kuşağında yer alan Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde sismik izolatör teknolojisiyle projelendirilen 100'er yataklı iki hastane inşa ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca kentteki sağlık hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla il merkezi ve Yüksekova ilçesinde depreme dayanıklı sağlık kuruluşlarının yapılması için hazırlanan projeler hayata geçiriliyor.

İl merkezindeki Biçer Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda 100 yataklı olarak inşasına başlanan hastanede çalışmalar devam ediyor.

Temelinde kullanılan 126 izolatörle depreme dirençli şekilde yapılan, kaba inşaatının yüzde 92'sinin tamamlandığı 8 katlı hastanenin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor.

Yüksekova Devlet Hastanesinin yanında 55 bin metrekare alanda inşasına başlanan, 6 kattan oluşacak hastanenin de temeli fore kazıklarıyla güçlendirildi.

İzolatör kolonlarının oluşturulmaya başlandığı ve fiziki gerçekleşmenin yüzde 35'e ulaştığı hastane binasının iki yılda tamamlanması bekleniyor.

İldeki hastanenin sismik izolatör kullanılan ilk bina olacağını ifade eden Demir, "İldeki hastanenin yapımına ilkbaharda başlandı. Kaba inşaatının yüzde 92'si tamamlandı. Yapımı hızlı şekilde sürüyor. Hastanede 6 ameliyat salonu, 20 yataklı yeni doğan yoğun bakım, yetişkin ve çocuk yoğun bakımları mevcut. İhtiyaç halinde bu kapasite artırılabilir. MR, tomografi cihazları ve ultrason cihazları olacak. İhtiyaç duyulan bütün tıbbi cihazlar bulunacak. 31 poliklinik ve 100 yatak olacak." dedi.

Her biri 100 yataktan oluşacak iki hastanenin tamamlanmasıyla kentteki sağlık hizmeti kapasitesi ve kalitesinin artması hedefleniyor.

"Yeni binada da 144 izolatör bulunuyor. İnşaat çalışması devam ediyor. Orada 20 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi bulunuyor. Merkezin ayrıca bir ameliyathanesi bulunuyor. 6 ameliyathanesi, 6 SDL kadın doğum odası, 20 yataklı yeni doğan ünitesi olacak. Buradaki hastanede jeneratör ve trafo merkezinin olduğu yerde deplase işlemi yapıldı. Bu işlem uzun bir süre aldı. Oranın kaba inşaat çalışmaları yüzde 40'lardadır. Orada da yoğun bir çalışma var. Bu projeler depreme dayanıklı şekilde hazırlandı."

Kentte sağlık alanındaki hizmet kalitesinin iyi ve hasta memnuniyet oranının da yüksek olduğunu dile getiren Demir, "Ülkemizde sağlık çıtası çok yüksek. Sürekli yeni poliklinikler, yeni üniteler, yeni özellikli birimler geliştirilip, halkın hizmetine sunuluyor. Bu binalar faaliyete geçtikten sonra artık uzun yıllar sağlıkta yeni bir yatırıma ihtiyaç olmayacak. Diğer ilçelerimizde de sağlık altyapısı geliştirilmiş. Hastanemizin 2 yılda hizmete girmesini bekliyoruz." diye konuştu.