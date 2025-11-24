Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:27 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:27
        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı
        Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından Yüksekova ve Şemdinli'de 22 üs bölgesinin yolu kapandı.

        Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Zorlu koşullarda çalışma yürüterek 18 üs bölgesinin yolunu açan ekipler, kalan 4 üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

