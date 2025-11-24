Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik, 93 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 93 yaşındaki emekli öğretmen Adil Erdoğan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:11 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:14
        Hakkari Valisi Çelik, 93 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 93 yaşındaki emekli öğretmen Adil Erdoğan'ı ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Erdoğan'ı evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Erdoğan'a çiçek takdim eden Çelik, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, bir medeniyet inşa etme sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Ülkenin imarı, ihyası ve bugünlere gelmesinde en büyük payın öğretmelerin olduğunu ifade eden Çelik, "Bir öğrencinin kalbine dokunmak, bir çocuğun ufkunu açmak, bazen yıllar sonra bile toplumu değiştiren bir etki oluşturuyor. Bugün, Adil hocamızın hikayesi bize gösteriyor ki gerçek yatırım, insana yapılan yatırımdır. Biz de ilimizde eğitim adına yapılan her çalışmada, öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ömrünü ve hayallerini, bu ülkenin evlatlarına adayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum." diye konuştu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan ise mesleğe olan bağlılığının hiç azalmadığını dile getirerek, "Öğretmenliği çok seviyorum. Eğer yeniden dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum. Okulun ve öğrencilerimin yeri bende her zaman başka." dedi.

        Ziyarette Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

