Hakkari Valisi Çelik, 93 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 93 yaşındaki emekli öğretmen Adil Erdoğan'ı ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Erdoğan'ı evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Erdoğan'a çiçek takdim eden Çelik, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, bir medeniyet inşa etme sorumluluğu olduğunu belirtti.

Ülkenin imarı, ihyası ve bugünlere gelmesinde en büyük payın öğretmelerin olduğunu ifade eden Çelik, "Bir öğrencinin kalbine dokunmak, bir çocuğun ufkunu açmak, bazen yıllar sonra bile toplumu değiştiren bir etki oluşturuyor. Bugün, Adil hocamızın hikayesi bize gösteriyor ki gerçek yatırım, insana yapılan yatırımdır. Biz de ilimizde eğitim adına yapılan her çalışmada, öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ömrünü ve hayallerini, bu ülkenin evlatlarına adayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum." diye konuştu.